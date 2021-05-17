Сумська зі сльозами вдруге вийшла за Борисюка через 25 років шлюбу

Актриса Ольга Сумська вийшла заміж знову. І знову її обранцем став Віталій Борисюк, як і 25 років тому.

Ні, пара не розходилася, а просто вирішила відсвяткувати своє срібне весілля ще одним весіллям – з білою сукнею, вельоном, обітницями та обручками.

"Молодят" прийшли привітати відомі друзі: Марина та Анатолій Кінахи, Катя Осадча, Віталій Козловський, Гарік та Анжела Кричевські, куми подружжя Горянських та Влада Литовченко, психологиня Наталя Холоденко та інші.

"Наречені" були у вбраннях від українських дизайнерів

Що цікаво, саме Ольга запропонувала повторити шлюбну церемонію. А 25 років тому вона була ініціатором шлюбу з Борисюком.

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Обручки батькам піднесла їхня доня Аня

Дружкою на "весіллі" була донька Ольги і Віталія – Анна.

Обручки у "молодят" були особливі. Сумська замовила для чоловіка перстень з турмаліном, як ознаку чоловічої сили, а Борисюк подарував обручку з цитринами та діамантами, як символ любові і вірності.

Наречені знову стали на рушник через 25 років подружнього життя. За словами Ольги, рушник вона зберегла і мріє стати на нього з Віталієм і на золоте весілля

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"Гірко!"

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У другій частині свята з танцями Сумська перевдяглася в сукню від Юлії Магдич

Фото з особистого архіву Сумської