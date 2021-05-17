Сумська зі сльозами вдруге вийшла за Борисюка через 25 років шлюбу
Актриса Ольга Сумська вийшла заміж знову. І знову її обранцем став Віталій Борисюк, як і 25 років тому.
Ні, пара не розходилася, а просто вирішила відсвяткувати своє срібне весілля ще одним весіллям – з білою сукнею, вельоном, обітницями та обручками.
"Молодят" прийшли привітати відомі друзі: Марина та Анатолій Кінахи, Катя Осадча, Віталій Козловський, Гарік та Анжела Кричевські, куми подружжя Горянських та Влада Литовченко, психологиня Наталя Холоденко та інші.
Що цікаво, саме Ольга запропонувала повторити шлюбну церемонію. А 25 років тому вона була ініціатором шлюбу з Борисюком.
Дружкою на "весіллі" була донька Ольги і Віталія – Анна.
Обручки у "молодят" були особливі. Сумська замовила для чоловіка перстень з турмаліном, як ознаку чоловічої сили, а Борисюк подарував обручку з цитринами та діамантами, як символ любові і вірності.
Фото з особистого архіву Сумської
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