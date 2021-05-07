Колготки з лайкрою, капелюшок із вуалеткою: Сумська показала, як 25 років тому вийшла за Борисюка
Акторське подружжя, Ольга Сумська та Віталій Борисюк відсвяткували срібне весілля. Зворушливі фото, зроблені чверть століття тому, та ніжні слова на адресу коханого жінка запостила в Instagram.
У 1996-му році Ольга до РАГСу вирушила у білому, але не в традиційній сукні, а в короткому вбранні та капелюшку з вуалеткою. А на її ніжках виблискували цупкі колготи, справжній скарб для кожної дівчини у ті роки.
"25 років,як один день! ❤️ ❤️ 6 травня 1996 ми з сказали одне одному "так"! Як швидко пролетів час...Почуття тількі зміцнились,а спогади бентежать душу...Дай Боже сил і натхнення,коханий,на довгі роки! ЛЮБЛЮ! Дякую за романтичні подарунки!", - написала Сумська.
Між іншим, одним із романтичних подарунків, якими порадував свою "графиню" Борисюк, стало його дуже артистичне освідчення з букетом троянд та загадковою коробочкою в руках.
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Як відомо, для Ольги це другий шлюб. До Віталія вона пішла від актора Євгена Паперного.
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