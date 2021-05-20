Зірковий День вишиванки: сімейні луки Камалії та Сумської, пастельні Остапчуки та голонога Руслана
Цього року День вишиванки, який відзначається у третій четвер травня, припав на другу річницю інавгурації президента Володимира Зеленського.
Сам гарант, попри очікування, прийшов на свою пресконференцію у звичайній білій сорочці, зате у соцмережах показав вишиванковий лук разом із першою леді.
З самого ранку Instagram рясніє зірками та політиками у різноманітних вишиванках на будь-який смак.
Однією з перших, свою вишиту сукню і косу показала Юлія Тимошенко.
Співачка Камалія виклала родинний лук у різнокольорових вишиванках, так само, як і актриса Ольга Сумська.
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Співачка Руслана не лише показала сорочку, а й посвітила голими ніжками у ній.
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Оля Полякова попозувала у яскравих вишиванках від дизайнерки Юлії Магдич разом із дочками Машею та Алісою.
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Також вишиванки від Магдич засвітили Наталія Могилевська і Катерина Осадча.
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Злата Огнєвіч показала свої фото у білій вишиванці та згадала, як у Криму тато читав їй про козацтво.
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Співачка Катя Бужинська у День вишиванки вдягла яскраву зелену сукню з півоніями.
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Фотографиня Соня Плакидюк обрала чорну сукню з кольоровою вишивкою.
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Ірина Федишин у червоному привітала з Днем вишиванки, яку назвала душею нашого народу.
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Володимир та Христина Остапчуки вбралися у красиві пастельні вишиванки.
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Олег Скрипка зауважив, що приємно сьогодні бачити такий барвистий Instagram.
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Єлизавета Юрушева продемонструвала, як із вишиванки зробити лук у стилі кежуал на кожен день.
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Тенісистка Еліна Світоліна написала, що українські традиції - одні з найкрасивіших у світі.
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Дзідзьо у мережі показав свою нову колекцію яскравих вишитих сорочок.
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А "Океан Ельзи" нагадали, як саме виникла традиція відзначати День вишиванки.
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