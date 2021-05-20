Зірковий День вишиванки: сімейні луки Камалії та Сумської, пастельні Остапчуки та голонога Руслана

Цього року День вишиванки, який відзначається у третій четвер травня, припав на другу річницю інавгурації президента Володимира Зеленського.

Сам гарант, попри очікування, прийшов на свою пресконференцію у звичайній білій сорочці, зате у соцмережах показав вишиванковий лук разом із першою леді.

З самого ранку Instagram рясніє зірками та політиками у різноманітних вишиванках на будь-який смак.

Однією з перших, свою вишиту сукню і косу показала Юлія Тимошенко.

Співачка Камалія виклала родинний лук у різнокольорових вишиванках, так само, як і актриса Ольга Сумська.

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Співачка Руслана не лише показала сорочку, а й посвітила голими ніжками у ній.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ruslana (@ruslana.lyzhychko)

Оля Полякова попозувала у яскравих вишиванках від дизайнерки Юлії Магдич разом із дочками Машею та Алісою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Також вишиванки від Магдич засвітили Наталія Могилевська і Катерина Осадча.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

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Злата Огнєвіч показала свої фото у білій вишиванці та згадала, як у Криму тато читав їй про козацтво.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Співачка Катя Бужинська у День вишиванки вдягла яскраву зелену сукню з півоніями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Бужинская (@buzhynska)

Фотографиня Соня Плакидюк обрала чорну сукню з кольоровою вишивкою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sonia Plakidyuk (@moi_sofism)

Ірина Федишин у червоному привітала з Днем вишиванки, яку назвала душею нашого народу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Володимир та Христина Остапчуки вбралися у красиві пастельні вишиванки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Олег Скрипка зауважив, що приємно сьогодні бачити такий барвистий Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Скрипка 🇺🇦RockStar #1 🎤🎸 (@o.skrypka)

Єлизавета Юрушева продемонструвала, як із вишиванки зробити лук у стилі кежуал на кожен день.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Yurusheva (@elizaveta.yurusheva)

Тенісистка Еліна Світоліна написала, що українські традиції - одні з найкрасивіших у світі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Дзідзьо у мережі показав свою нову колекцію яскравих вишитих сорочок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

А "Океан Ельзи" нагадали, як саме виникла традиція відзначати День вишиванки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Океан Ельзи (@okeanelzy_official)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)