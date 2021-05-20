Тимошенко вигуляла в Раду сукню-вишиванку та свою фірмову косу

Четвер, 20 травня 2021, 10:41

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко повернулася до своєї найпопулярнішої зачіски.

Депутатка заплела фірмову косу заради Дня вишиванки і прийшла в Раду в ошатній вишитій сукні.

"Щоразу, вдягаючи вишиванку, ми стаємо кращими! Робимо світ красивішим, а нашу державу міцнішою. Пишаюсь, що я українка!", - написала Юлія Володимирівна в Instagram.

 
Давно ми не бачили Юлю з косою
фото yan dobronosov 
 
Тепер депутатка плете косу тільки в особливих випадках 
 

Нагадаємо, у квітні Тимошенко почала ходити з елегантною зачіскою в стилі вчительки


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