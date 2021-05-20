Тимошенко вигуляла в Раду сукню-вишиванку та свою фірмову косу
20 травня 2021, 10:41
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко повернулася до своєї найпопулярнішої зачіски.
Депутатка заплела фірмову косу заради Дня вишиванки і прийшла в Раду в ошатній вишитій сукні.
"Щоразу, вдягаючи вишиванку, ми стаємо кращими! Робимо світ красивішим, а нашу державу міцнішою. Пишаюсь, що я українка!", - написала Юлія Володимирівна в Instagram.
Нагадаємо, у квітні Тимошенко почала ходити з елегантною зачіскою в стилі вчительки.
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