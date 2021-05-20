Зеленський за ручку з дружиною показав вишиванковий лук

Поки президент Володимир Зеленський дає пресконференцію в ангарі ДП "Антонов", сммники виклали його фото з першою леді у вишиванках.

Цього року Володимр з Оленою обрали сорочки з однаковою червоно-чорною вишивкою від дизайнера Artem Klimchuk та майстра з вишивки Руслана Панчука.

Але крій вишиванки Зеленського обурив багатьох користувачів соцмереж, адже він дуже схожий на російську косоворотку.

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Перша леді теж виклала фото у вишиванках та згадала свою прабабусю Шуру.

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Нагадаємо, торік Зеленські у День вишиванки вигуляли сорочки українського бренду, який через це потрапив у скандал.