Елліот Пейдж показав підкачаний торс через півроку після зміни статі
25 травня 2021, 10:06
Канадський актор Елліот Пейдж, який ще минулого року називався Еллен та був жінкою, показав голий торс через два місяці після операції з реконструкції грудей.
Зірка "Джуно" сфотографувався у шортах біля басейну та виклав фото в Instagram з хештегом #transisbeautiful (транс - це прекрасно).
Підписники Пейджа оцінили його прес та рельєфні м'язи.
Нагадаємо, свій камінгаут Елліот зробив на початку грудня минулого року. У січні цього року він подав на розлучення зі своєю дружиною Еммою Портнер.
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