Елліот Пейдж показав підкачаний торс через півроку після зміни статі

Вівторок, 25 травня 2021, 10:06

Канадський актор Елліот Пейдж, який ще минулого року називався Еллен та був жінкою, показав голий торс через два місяці після операції з реконструкції грудей.

Зірка "Джуно" сфотографувався у шортах біля басейну та виклав фото в Instagram з хештегом #transisbeautiful (транс - це прекрасно).

 
У березні Елліот дав інтерв'ю Time, в якому розказав про операцію на грудях і про те, як він тепер почувається 

Підписники Пейджа оцінили його прес та рельєфні м'язи. 

Нагадаємо, свій камінгаут Елліот зробив на початку грудня минулого року. У січні цього року він подав на розлучення зі своєю дружиною Еммою Портнер. 


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