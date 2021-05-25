Елліот Пейдж показав підкачаний торс через півроку після зміни статі

Канадський актор Елліот Пейдж, який ще минулого року називався Еллен та був жінкою, показав голий торс через два місяці після операції з реконструкції грудей.

Зірка "Джуно" сфотографувався у шортах біля басейну та виклав фото в Instagram з хештегом #transisbeautiful (транс - це прекрасно).

У березні Елліот дав інтерв'ю Time , в якому розказав про операцію на грудях і про те, як він тепер почувається

Підписники Пейджа оцінили його прес та рельєфні м'язи.

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Нагадаємо, свій камінгаут Елліот зробив на початку грудня минулого року. У січні цього року він подав на розлучення зі своєю дружиною Еммою Портнер.