Зірка-трансгендер Елліот Пейдж подав на розлучення з дружиною

Канадський актор Елліот Пейдж, який раніше звався Еллен та був відкритою лесбійкою, подав на розлучення зі своєю дружиною, танцівницею Еммою Портнер.

Пара прожила в шлюбі три роки.

Про це повідомляє TMZ.

33-річний Елліот Пейдж подав на рзлучення з дружиною фото з instagram елліота Пейджа

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Як відомо, в грудні Елліот здійснив камінгаут, оголосивши себе трансгендерною людиною. Емма публічно підтримала коханого в цьому рішенні.

Пара одружилася в 2018-му

Своє розлучення зірки поки не коментують.

Нагадаємо, перш ніж одружитися, Еллен і Емма зустрічалися менше року.

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