Зірка-трансгендер Елліот Пейдж подав на розлучення з дружиною
27 січня 2021, 10:37
Канадський актор Елліот Пейдж, який раніше звався Еллен та був відкритою лесбійкою, подав на розлучення зі своєю дружиною, танцівницею Еммою Портнер.
Пара прожила в шлюбі три роки.
Про це повідомляє TMZ.
Як відомо, в грудні Елліот здійснив камінгаут, оголосивши себе трансгендерною людиною. Емма публічно підтримала коханого в цьому рішенні.
Своє розлучення зірки поки не коментують.
Нагадаємо, перш ніж одружитися, Еллен і Емма зустрічалися менше року.
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