Невістка Марченко похизувалася талією через 5 днів після пологів

П'ятниця, 2 квітня 2021, 10:30

Невістка телеведучої Оксани Марченко, Катя, яка 26-го березня народила сина, показала, як виглядає її тіло через 5 днів після пологів.

Дівчина також зауважила, що народжувала сама, без кесарева, і показала, як займалася спортом на 7-му місяці вагітності.

 
Це Катя через 5 днів після народження первістка 
 
Живота вже майже нема 
 
Зате які груди! 
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Публикация от katia (@90_katerina_60)

 
Катерина не кидала занять під час вагітності 

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