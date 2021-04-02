Невістка Марченко похизувалася талією через 5 днів після пологів
П'ятниця, 2 квітня 2021, 10:30
Невістка телеведучої Оксани Марченко, Катя, яка 26-го березня народила сина, показала, як виглядає її тіло через 5 днів після пологів.
Дівчина також зауважила, що народжувала сама, без кесарева, і показала, як займалася спортом на 7-му місяці вагітності.
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