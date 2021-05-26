Федишин на тлі очерету попозувала з сином-ювіляром

Співачка Ірина Федишин зворушливо привітала з 10-річчям свого первістка Юрія.

Фото та відео з іменинником, який свого часу надихнув її на створення хіта "Малесенькі долоньки", зірка поділилася в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Федишин уперше стала мамою в 24 роки, а тепер у них із чоловіком двійко хлопців

Як відомо, молодший син 34-річної Іри та її чоловіка-продюсера Віталія Човника зветься Олегом. Улітку йому виповниться шість.

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