"Надихає і заряджає": Тимошенко в спортивному луці показалася коло півоній
Четвер, 27 травня 2021, 11:10
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка активно займається спортом, продовжує мотивувати своїм прикладом інших.
Фото себе у спортивному одязі 60-річна політикиня запостила в Instagram.
"Спорт і краса природи - те, що надихає і заряджає!", - запевнила вона.
Нагадаємо, кілька років тому Тимошенко розказувала, що ранкові пробіжки для неї - як молитва.
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