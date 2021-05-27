"Надихає і заряджає": Тимошенко в спортивному луці показалася коло півоній

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка активно займається спортом, продовжує мотивувати своїм прикладом інших.

Фото себе у спортивному одязі 60-річна політикиня запостила в Instagram.

У Юлії Володимирівни вже розквітли півонії фото з instagram тимошенко

"Спорт і краса природи - те, що надихає і заряджає!", - запевнила вона.

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Нагадаємо, кілька років тому Тимошенко розказувала, що ранкові пробіжки для неї - як молитва.

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