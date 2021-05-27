"Надихає і заряджає": Тимошенко в спортивному луці показалася коло півоній

Четвер, 27 травня 2021, 11:10

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка активно займається спортом, продовжує мотивувати своїм прикладом інших.

Фото себе у спортивному одязі 60-річна політикиня запостила в Instagram.

 
У Юлії Володимирівни вже розквітли півонії
фото з instagram тимошенко 

"Спорт і краса природи - те, що надихає і заряджає!", - запевнила вона.

Нагадаємо, кілька років тому Тимошенко розказувала, що ранкові пробіжки для неї - як молитва

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