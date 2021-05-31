Напівоголена MamaRika поміркувала про сексуальність вагітності: Супер хот

Співачка MamaRika, котра цього літа вперше стане мамою, зізналася, що їй надзвичайно подобаються зміни, що відбуваються зараз із її тілом. Зірка вважає, що вагітні жінки - дуже сексуальні.

Про це артистка поміркувала в Instagram, поділившись фото себе у відвертому "хижому" вбранні.

MamaRika чекає на первістка

"Вагітність - це сексуально? Дуже хочу підняти цю тему, бо мало хто в принципі наважується говорити про це вголос… Я зараз не про секс під час вагітності - тут більше підійшов би заголовок: міф чи реальність. Я про відчуття та прийняття себе…", - написала Анастасія.

"Про те, що коли стають на шлях материнства, забувають про себе, закриваються, а ще гірше - соціум вішає клеймо "Ти ж Мать"!, - пояснила вона.

На думку ж MamaRika, жінка при надії або та, яка щойно народила дитину - просто "супер хот".

Співачка вважає вагітність дуже сексуальною

"Знаєте, чому? Тому що я собі подобаюсь такою, в габаритах 100-100-100. Тому що кожна нова розтяжка, родимка чи зайвий кг - це ще один привід подивитись на себе заново і полюбити… Я ніколи не відчувала себе настільки жіночною та сильною водночас! Я на своєму місці більше ніж коли-небудь!", - заявила співачка.

"Ми даємо життя, даємо початок нового! Воу, в мене мурашки й досі по шкірі, коли усвідомлюю, що зі мною відбувається прямо зараз і наскільки це круто! І скажіть нам після цього, що ми чогось не можемо, що ми не персонажі DC із приставкою "Super"?! Кароч, who run the world - ми, згідні?", - наголосила вона.

Нагадаємо, Насті вдалося зберегти в таємниці свою вагітність аж до сьомого місяця.