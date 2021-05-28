Майбутня матуся MamaRika засвітила голий животик у ніжному ВІДЕО

Співачці MamaRika аж до сьомого місяця вдавалося приховувати від широкого загалу свій цікавий стан. Тепер же, коли Настя нарешті поділилася з усіма радісною новиною, вона може не стримуватися й ділитися в мережі фото та відео.

Себе у обіймах чоловіка Сергія Середи вагітна зірка показала в Instagram.

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"Тепер кожен новий день зустрічаємо втрьох + Роккі😉🖤", - написала MamaRika.

Як відомо, Роккі - це старший "синочок" Насті та Сергія, песик породи мальтіпу.

А ще артистка розказала, як вони з коханим дізналися, що стануть мамою й татом.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official)

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