MamaRika стане мамою вперше

Співачка MamaRika та її чоловік Сергій Середа стануть батьками вперше.

Про це майбутня матуся повідомила у своєму Instagram та розказала журналу "Отдохни".

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"Коли ми побачили заповітні дві смужки, то обидва плакали і розуміли, що з цього моменту наше життя ніколи не буде колишнім, і це найкраще, що могло з нами статися! Описати словами ці емоції неможливо - це пік щастя нашої сім'ї, і велика подяка Богу за те, що почув наші молитви", - розказала 32-річна Анастасія Кочетова.

Сергій з Настею у шлюбі трохи більше року, а разом вони 6,5 років

"Можу без перебільшення сказати, що в цей момент я почувався найщасливішою людиною на землі! Як зараз пам'ятаю: я був у залі, і туди зайшла Настя, вона не встигла і слова вимовити, а я, глянувши на неї, відразу зрозумів, що скоро стану батьком", - розказав Сергій.

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