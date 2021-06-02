Колишня Богдана верхи на Холостяку згадала, як вони три місяці приховували стосунки

Колишня дружина Андрія Богдана, Анна Богдан, яка завоювала серце "Холостяка" Михайла Заліваки, розказала, як їм довелося приховувати стосунки протягом трьох місяців.

Найважче для неї було мовчати про своє щастя та ховатися від найкращих друзів.

Про це Аня написала в Instagram.

"Найскладніше - це мовчати. Мовчати про те, як ти щаслива ... ❤ Саме такою була умова проєкту. Нам з Мішею було заборонено розповідати кому-небудь про те, що ми разом, поки не вийде останній пост шоу "Як вийти заміж ...", - зізналася Богдан.

"Всього кілька разів ми дозволяли собі вночі прогулятися в парку, одягнувши капюшони і маски на обличчя", - запевнила вона.⠀

"Перші кілька днів ми з Мішею просто цілодобово розмовляли. Говорили про все... про дитинство і школу, про рідних, про майбутнє і бажання. І це нас дуже сильно зблизило. Ми дізналися сильні і слабкі сторони кожного, знаємо, як підтримати один одного, і в який момент найкращою підтримкою буде мовчання❤", - поділилася Богдан.⠀

"Найважче, звичайно, було приховувати від друзів... Всім же цікаво, і всі хотіли дізнатися "чисто по-секрету", - додала вона.

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Фото з Instagram