"Робить кожен день мого життя святом": Ляшко в мережі ніжно привітав дружину з річницею весілля

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко та його дружина Росіта (також відома як Ростік) святкують третю річницю шлюбу.

Свою кохану половину, котра рік тому подарувала йому сина, політик привітав у мережі.

Доньці Ляшків Владиславі 18 років, а синові Олександру нещодавно виповнився рочок фото з facebook ляшка

"Найкрасивіша жінка на світі. Мати моїх дітей. Мій найкращий друг. Людина, яка робить кожен день мого життя святом. Три роки тому ти нарешті стала моєю дружиною офіційно. Хоча разом ми вже 23. І знаю, що вже назавжди. Так на небі написано. Просто люблю тебе ", - написав Ляшко.

Реклама:

Три роки тому політик нарешті офіційно оженився

Нагадаємо, Олег та Росіта мають чимало спільних захоплень, наприклад, шансон та гриби.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Як Ляшко собак смаколиками частував, а жінку обділив. ВІДЕО

Як Ляшко у шортах про "костры рябин" співав та собаку у писок цілував. ВІДЕО

Ляшко згадав, як починав їздити на колінах у дяді Васі та як послав Коломойського на х*й