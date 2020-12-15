Рік, що минає, виявився не лише важким та сповненим втрат, а й багатим на радісні поповнення для багатьох зіркових родин.

Чимало відомих чоловіків саме в 2020-му стали батьками вперше, а хтось вдруге, а були й такі, кому народили уже шостих нащадків.

Цікаво, що більшості з цих татусів уже перевалило за 45 років.

ТаблоID зібрав свій список наймиліших зіркових татів, яким високосний рік подарував діточок.

Американський актор Алек Болдуїн уперше став батьком у 1990-х: Кім Бесінджер народила йому доньку Айрленд. У стосунках із дівчинкою зірковий тато накоїв чимало помилок, наприклад, свого часу ЗМІ взнали, що він обзивав рідну дитину "безмозкою свинею", і був великий скандал.

Але доля дала Болдуїну ще один шанс. А потім іще один. І ще один. І ще. І ще.

62-річний Алек Болдуїн - батько шести нащадків

Зі своєю нинішньою дружиною Хіларією 62-річний актор виховує донечку та чотирьох синів. Наймолодший, Едуардо з’явився на світ цієї осені, але перед цим пара пережила дві болісні втрати.

Стосунки ж Алека з Айрленд теж давно налагодилися. Красуня-модель обожнює свою мачуху та малечу.

Про те, що у 47 років він став батьком вдруге, лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив особисто, у мережі. Його на той момент 49-річна жінка Росіта народила сина.

Хлопчика назвали Сашком, і тепер щасливий татко милується ним у мережі і називає 2020-й найкращим роком.

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"Танцюючий мільйонер" Джанлукка Ваккі вперше став батьком у віці 53 років, оскільки дуже довго шукав саме ту жінку, яка стане ідеальною матір’ю для його дитини. Нею виявилася модель Шерон Фонсека, і в жовтні вона подарувала коханому донечку Блю Джерусалему. Обличчя крихітки пара поки що не показувала, але, без сумнівів, скоро Блю приєднається до сімейних танців.

У 53 роки Джанлукка став батьком уперше

Між іншим, певний батьківський досвід у Джанлукки вже є: від попередніх стосунків бізнесмен має падчерку, 18-річну модель Джиневру Мавіллу. Як стверджує Лукка, дівчина йому мов рідна донька.

Підприємець та винахідник Ілон Маск встигає не лише здійснювати прориви в науці та техніці. Цієї весни чоловік став татком хлопчика, якого назвали X Æ A-Xii, і тепер у нього аж шестеро синів. А таке оригінальне ім’я для малого вигадала мама, співачка з українським корінням Grimes.

В Ілона Маска вже шестеро хлопців. Тепер треба дівчинку!

Скорочено малюка звуть просто Ікс. І батьки не мають наміру тиснути на нього, нав’язуючи йому, хлопчик він або, може, дівчинка – виросте і розбереться.

Для одного із лідерів гурту "ТНМК" - 47-річного Олександра "Фоззі" Сидоренка карантин розпочався з подвійного поповнення. 22-го квітня його жінка Поліна народила дочку і синочка.

2020-й зробив із Фоззі багатодітного батька, адже у музиканта ще є дочка від попередніх стосунків

У серпні американська співачка Кеті Перрі стала мамою вперше. А от для батька її доньки, британського актора Орландо Блума це вже друга дитина. Пара заручилася ще в 2019-му, але весілля не зіграла через пандемію коронавірусу.

На честь народження доньки Дейзі Дав Кеті з Орландо створили сторінку для пожертв на новонароджених діток, які не мають найнеобхідніших речей.

У Блума є ще син від моделі Міранди Керр

Важко повірити, але саме цього року американський режисер Квентін Тарантіно став батьком уперше. 22-го лютого дружина кіномитця, співачка Даніелла Пік народила сина.

Тарантіно став батьком за місяць до свого 57-річчя

Для 48-річного білоруського музиканта Сергія Міхалка 2020-й рік став і радісним, і тривожним одночасно. По-перше, він став батьком учетверте. Його дружина Світлана народила їхню третю спільну дитину – сина Мирона.

У Міхалка з дружиною п'ятеро дітей на двох, троє з них - спільні: сини Федір, Макар та Мирон

А по-друге, події у рідній Білорусі, звідки лідер "Ляписа" поїхав кілька років тому, вимагали від нього якоїсь суспільної реакції. Але з нею він забарився. Зате отримав звання Заслуженого артиста України.

Cпівак Рікі Мартін уперше став батьком у 2008-му, а через два роки здійснив іще один доленосний крок: публічно зізнався, що він – гей. Артист був не з тих зіркових батьків, які лишають дітей удома на няньок, двійнята Матео й Валентино змалечку літали разом із татусем по всьому світі.

"Я – їхня стабільність", - говорив Рікі.

Рікі Мартін завжди мріяв про багатодітну родину

Співак мріяв, щоби в його хлопців з’явилася сестричка, і так і сталося. В 2018-му в Мартіна та його чоловіка Джвана Йозефа народилася донька Люсія, а за рік – іще один син Ренн. Звісно, допомогли в цьому чоловікам сурогатні матері. Своїх сонечок Джван і Рікі нечасто постять у соцмережах, але щоразу збирають купу лайків. Співак мріє, що колись їхній дім буде повний онуків.

Як пишуть ЗМІ, незабаром уперше татусями стануть британський співак Ед Ширан та голлівудський актор Леонардо ДіКапріо. А ще на сьому дитину чекає київський ресторатор Дмитро Борисов.

Фото з соцмереж