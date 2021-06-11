"З'їде з глузду": дружина Тищенка розказала, коли ощасливить його ще однією дитиною
11 червня 2021, 10:33
Депутат "Слуги народу" та ресторатор Микола Тищенко мріє стати багатодітним татусем, і такий план цілком схвалює його дружина Алла.
Вона хотіла би народити братика 4-річному Давиду, але доньці теж буде рада, і на двох дітях не спиниться.
Коли родина Тищенків збільшиться, Алла розказала в Insta-сторіз, відповідаючи на питання підписників.
Як відомо, в 49-річного Миколи від попередніх стосунків є старший16-річний син Даніїл.
Нагадаємо, Алла народжувала Давида в Маямі.
Фото з Instagram Тищенка та його дружини
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Тищенко задекларував 9 жіночих сумок та 17 елітних годинників
"У свої 26 я все роблю правильно": дружина Тищенка потрапила на обкладинку глянцю
Приєднуйтесь до дискусії