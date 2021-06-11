"З'їде з глузду": дружина Тищенка розказала, коли ощасливить його ще однією дитиною

Депутат "Слуги народу" та ресторатор Микола Тищенко мріє стати багатодітним татусем, і такий план цілком схвалює його дружина Алла.

Вона хотіла би народити братика 4-річному Давиду, але доньці теж буде рада, і на двох дітях не спиниться.

26-річна дружина Тищенка не проти народити йому ще. Але не зараз

Коли родина Тищенків збільшиться, Алла розказала в Insta-сторіз, відповідаючи на питання підписників.

Реклама:

Як відомо, в 49-річного Миколи від попередніх стосунків є старший16-річний син Даніїл.

У Миколи вже є двоє синів. А від донечки він узагалі з'їде з глузду

Нагадаємо, Алла народжувала Давида в Маямі.

Фото з Instagram Тищенка та його дружини

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Тищенко задекларував 9 жіночих сумок та 17 елітних годинників

"У свої 26 я все роблю правильно": дружина Тищенка потрапила на обкладинку глянцю