Дружина Зе-депутата Миколи Тищенка, Алла Барановська поділилася в мережі важливим особистим досягненням. Вбрана в коротку сукенку з голими плечима, молодичка з'явилася на обкладинці глянцю.

Фото Алли прикрасило черговий номер українського Cosmopolitan.

26-річна Алла потрапила на обкладинку фото з instagram барановської

"Yeeessssss💕💕💕 Моя перша обкладинка Cosmopolitan. І знаєте, вона би не була для мене настільки значущою, якби не її посил. Цей номер присвячений силі особистого бренду. Ця обкладинка для мене як особлива відзнака в свої 26, що я на своєму місці і все роблю правильно", - похвалилася Барановська, яка є засновницею мережі салонів краси в столиці.

Нагадаємо, від 48-річного Миколи Алла має 3-річного сина Давида. Депутат-ресторатор мріє про принаймні ще одного нащадка.

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