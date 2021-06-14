Святославу Вакарчуку приписали загадкову пасію

Не встиг лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук оголосити про розлучення з цивільною дружиною Лялею Фонарьовою, як йому вже приписали нові стосунки.

Кажуть, у музиканта з'явилася пасія, з якою його начебто нещодавно бачили у Львові.

Про це пише Telegram-канал "Культурная Прачечная" з посиланням на оточення Вакарчука.

Утім, менеджер ОЕ Вікторія Хоменко у коментарі ТаблоID спростувала дану інформацію та заявила, що з Лялею усе гаразд і вона на роботі.

Нагадаємо, 12-го червня Вакарчук у соцмережах повідомив, що вони з Лялею Фонарьовою прийняли рішення розійтися після 20-ти років стосунків.

Фото з Instagram