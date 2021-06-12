"Життя продовжується": Вакарчук повідомив про розставання з Лялею Фонарьовою

Музикант Святослав Вакарчук приголомшив новиною: через 20 років стосунків вони з Лялею Фонарьовою прийняли рішення розійтися.

Про це 46-річний лідер "Океану Ельзи" написав у своєму Facebook і попросив утриматися від додаткових запитань з цього приводу.

Я дуже рідко пишу про особисте, але цей пост саме такий. Пишу його, перш за все, для того, щоб убезпечити свою родину,... Posted by Святослав Вакарчук on Saturday, June 12, 2021

Стосунки Вкарчука зі стилісткою Фонарьовою почалися ще у 90-х роках, але музикант завжди тримав особисте подалі від преси. Славко неодноразово називав кохану сенсом свого життя.

Як відомо, пара не була офіційно одружена.

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