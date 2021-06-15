"Приймаємо це випробування": Онуфрійчук довелося скасувати весілля в Туреччині

Телеведуча Іванна Онуфрійчук не зможе відгуляти друге весілля, яке вони з чоловіком планували зробити у Стамбулі.

Через нові карантинні обмеження в Туреччині свято, на яке мали прилетіти усі рідні і друзі пари, довелося скасувати.

Про це Іванна повідомила у Instagram.

"Через 10 днів ми мали відсвяткувати наше друге весілля з усіма рідними, друзями, колегами… Але вірус вніс свої корективи. Туреччина посилила карантинні умови, і такі кардинальні обмеження абсолютно не вписуються у формат нашого весілля", - обурилася Іванна.

На першому весіллі Іванни і Алмаза співали Діма Монатік та Дан Балан

"Ми не зможемо запросити усіх гостей, які разом з нами так чекали цього свята, і провести програму так, як це планувалось. Погодитись на нові умови - не варіант, адже це вже буде не весілля, а звичайна вечеря на вдвічі меншу кількість людей", - зазначила Онуфрійчук.

У квітні подружжя було у Стамбулі і, певно, саме через організацію весілля

"Ви навіть не уявляєте, скільки було витрачено сил, енергії і часу на підготовку, все було повністю готово. Але таке життя в умовах епідемії, і ми приймаємо це випробування", - пожалілася телеведуча, яка вже відгуляла розкішне кількаденне весілля на Мальдівах.

На Мальдіви не змогли прилетіти усі гості пари, тому і хотіли робити друге весілля у Туреччині

"Чи будемо ми знову планувати весілля, знову шукати локацію, дати і все з нуля? Не знаємо… Головне зараз - це підтримка одне одного. Випробування посилаються нам, щоб ми, долаючи їх, ставали сильнішими", - підсумувала Іванна.

Нагадаємо, після весілля на Мальдівах у лютому, молодята каталися на лижах у Швейцарії, а в травні вони гайнули у весільну подорож на Сейшели.

Фото з Instagram