"Терпіла, скільки могла": дружина Павліка розповіла, чому наступного дня після пологів опинилася під крапельницею
Співакові Віктору Павліку та його дружині Катерині Репяховій, котрі 15-го червня стали батьками, довелося понервувати. Наступного дня після пологів стан породіллі погіршився, і вона опинилася під крапельницею.
Що сталося, 27-річна Катя згодом пояснила в сторіз.
"...Мені вже краще, можна сказати, що все добре. Мені зробили крапельницю. Вся суть в тому, що в мене загострився мій цистит, саме сьогодні чомусь дуже сильно. Я терпіла, скільки могла, а потім уже сказала: "Все, здаюся, щось робіть зі мною", - розказала молодиця.
Як раніше розказувала Катерина, вона бореться з хронічним циститом (запаленням слизової сечового міхура) вже багато років. Не допускати рецидивів їй допомагає німецька вакцина, яку жінці колять кожні півроку. Але вагітність є протипоказом для цього щеплення, тому хвороба повернулася.
Нагадаємо, пологи дружини артиста тривали п'ять годин. Вона народжувала з епідуральною анестезією.
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