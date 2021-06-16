"Терпіла, скільки могла": дружина Павліка розповіла, чому наступного дня після пологів опинилася під крапельницею

Співакові Віктору Павліку та його дружині Катерині Репяховій, котрі 15-го червня стали батьками, довелося понервувати. Наступного дня після пологів стан породіллі погіршився, і вона опинилася під крапельницею.

Що сталося, 27-річна Катя згодом пояснила в сторіз.

"...Мені вже краще, можна сказати, що все добре. Мені зробили крапельницю. Вся суть в тому, що в мене загострився мій цистит, саме сьогодні чомусь дуже сильно. Я терпіла, скільки могла, а потім уже сказала: "Все, здаюся, щось робіть зі мною", - розказала молодиця.

Іще вчора дружина співака почувалася досить бадьоро, але потім їй стало зле скріншот із instagram р епяхової

Катерина не на жарт стривожила своїх підписників, адже кілька годин не з'являлася в сторіз

Як раніше розказувала Катерина, вона бореться з хронічним циститом (запаленням слизової сечового міхура) вже багато років. Не допускати рецидивів їй допомагає німецька вакцина, яку жінці колять кожні півроку. Але вагітність є протипоказом для цього щеплення, тому хвороба повернулася.

Нагадаємо, пологи дружини артиста тривали п'ять годин. Вона народжувала з епідуральною анестезією.