"22-річна" Джамала назвала свою нинішню вагу і розказала, як їй сидиться на дієті
Співачка Джамала, яка у січні оголосила про намір схуднути на 10 кіло, впевнено йде до своєї мети. А "бонусом" молодшає, тобто знижує свій метаболічний вік.
Успіхами артистка похвалилася в Instagram, але про труднощі теж мовчати не стала.
"Привіт! Мене звати Джамала. Мій метаболічний вік - 22 роки, моя вага - 63 кілограми", - оголосила вона.
"Пригадуєте, не так давно я писала, що моя мета - скинути 10 кіло? Ще півтора місяця тому я важила 69 кіло", - написала вона.
Зі слів Джамали, основний акцент у її раціоні - збалансоване харчування, в якому багато зелені. Своє меню вона відкрито показує в мережі. Зараз зірка практично не вечеряє, а ще в неї раз на тиждень є "зелений день", коли вона їсть виключно зелені овочі.
"Важливо знати, що були всякі випробування в вигляді ГРЗ, стресових ситуацій та інших історій, коли важко втриматися, щоби не випити чай із чимось солоденьким, не розфарбувати похмуру і холодну весну. Були випробування й дужчі за грудне вигодовування - критичними днями, коли не можеш себе контролювати, кортить і цукерок, і халву, і попкорн", - зізналася артистка.
Серед "лайфхаків", якими озброїли Джамалу спеціалісти - чорний шоколад із 85% какао, який варто мати в шафі на випадок зриву.
"Якщо ви думаєте, що я розлюбила пасту, піцу, плов тощо - не дочекаєтеся! Сумую і чекаю свого часу", - додала Джамала.
Нагадаємо, ще на початку лютого метаболічний вік Джамали, якій за паспортом 37, становив 31 рік. За перші три тижні дієти артистка втратила 800 грамів.
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