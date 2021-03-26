"22-річна" Джамала назвала свою нинішню вагу і розказала, як їй сидиться на дієті

Співачка Джамала, яка у січні оголосила про намір схуднути на 10 кіло, впевнено йде до своєї мети. А "бонусом" молодшає, тобто знижує свій метаболічний вік.

Успіхами артистка похвалилася в Instagram, але про труднощі теж мовчати не стала.

"Привіт! Мене звати Джамала. Мій метаболічний вік - 22 роки, моя вага - 63 кілограми", - оголосила вона.

Мотивуючий допис Джамала проілюструвала не менш мотивуючим фото фото з instagram джамали

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"Пригадуєте, не так давно я писала, що моя мета - скинути 10 кіло? Ще півтора місяця тому я важила 69 кіло", - написала вона.

Зі слів Джамали, основний акцент у її раціоні - збалансоване харчування, в якому багато зелені. Своє меню вона відкрито показує в мережі. Зараз зірка практично не вечеряє, а ще в неї раз на тиждень є "зелений день", коли вона їсть виключно зелені овочі.

Джамалі тепер 22 роки

"Важливо знати, що були всякі випробування в вигляді ГРЗ, стресових ситуацій та інших історій, коли важко втриматися, щоби не випити чай із чимось солоденьким, не розфарбувати похмуру і холодну весну. Були випробування й дужчі за грудне вигодовування - критичними днями, коли не можеш себе контролювати, кортить і цукерок, і халву, і попкорн", - зізналася артистка.

Серед "лайфхаків", якими озброїли Джамалу спеціалісти - чорний шоколад із 85% какао, який варто мати в шафі на випадок зриву.

"Якщо ви думаєте, що я розлюбила пасту, піцу, плов тощо - не дочекаєтеся! Сумую і чекаю свого часу", - додала Джамала.

Співачка вже подолала більшу половину шляху до мети

Нагадаємо, ще на початку лютого метаболічний вік Джамали, якій за паспортом 37, становив 31 рік. За перші три тижні дієти артистка втратила 800 грамів.

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