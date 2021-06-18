"Спеціально не афішувала": жінка Павліка з сином таємно виписалися з пологового

П'ятниця, 18 червня 2021, 15:01

27-річна дружина та новонароджений син співака Віктора Павліка уже виписалися з пологового і перебувають вдома.

Про це Катя Репяхова повідомила в Instagram.

Вона зауважила, що спеціально не афішувала виписку, бо не хотіла, щоби їх зустрічали журналісти.

Тож додому Катя з Михасиком поїхали таємно.

 
Репяхова повідомила, що вони вже вдома, та подякувала чоловікові за ці червоні троянди 
 
Катя наголосила, що не хотіла бачити журналістів, тому виписалася таємно 
 
 
Це Катя перед випискою з пологового 
 
Триденний Михасик уже вдома 

Нагадаємо, 15-го червня Катерина Репяхова народила сина Віктору Павліку. Дівчина зізналася, що не була готова до болю, який довелося пережити під час пологів. 


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів