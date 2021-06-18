"Спеціально не афішувала": жінка Павліка з сином таємно виписалися з пологового
П'ятниця, 18 червня 2021, 15:01
27-річна дружина та новонароджений син співака Віктора Павліка уже виписалися з пологового і перебувають вдома.
Про це Катя Репяхова повідомила в Instagram.
Вона зауважила, що спеціально не афішувала виписку, бо не хотіла, щоби їх зустрічали журналісти.
Тож додому Катя з Михасиком поїхали таємно.
Нагадаємо, 15-го червня Катерина Репяхова народила сина Віктору Павліку. Дівчина зізналася, що не була готова до болю, який довелося пережити під час пологів.
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