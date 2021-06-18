"Спеціально не афішувала": жінка Павліка з сином таємно виписалися з пологового

27-річна дружина та новонароджений син співака Віктора Павліка уже виписалися з пологового і перебувають вдома.

Про це Катя Репяхова повідомила в Instagram.

Вона зауважила, що спеціально не афішувала виписку, бо не хотіла, щоби їх зустрічали журналісти.

Тож додому Катя з Михасиком поїхали таємно.

Репяхова повідомила, що вони вже вдома, та подякувала чоловікові за ці червоні троянди

Катя наголосила, що не хотіла бачити журналістів, тому виписалася таємно

Це Катя перед випискою з пологового

Триденний Михасик уже вдома

Нагадаємо, 15-го червня Катерина Репяхова народила сина Віктору Павліку. Дівчина зізналася, що не була готова до болю, який довелося пережити під час пологів.