"Я була до цього не готова": дружина Павліка поділилася враженнями від пологів

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка народила йому сина 15-го червня, нарешті поділилася враженнями від пологів.

27-річна породілля зізналася у сторі, що не очікувала на те, що їй довелося пережити.

"Я думала, що перечекати треба лише те, що відбувається до епідуралки. Але я не знала, що все що до епідуралки – це взагалі нічого. Так, перейми сильні, болючі, але з потугами це не порівняти", - зазначила Катя.

Лікарка не попередила Катю, що епідуральна анестезія діятиме лише під час переймів

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"Я не знала, що потуги і народження дитини відбуваються без анестезії. Тобто ти все маєш відчувати. Я цього не знала і була до цього не готова", - пожалілася Репяхова.

"Потуги у мене тривали десь 30 хвилин. І це було найстрашніше", - зізналася вона.

"Я не хочу лякати дівчат, яким ще доведеться народжувати, я і сама ще хочу народжувати, але це має пройти кожна жінка. Це ні з чим незрівнянно, я не знаю, як це описати...", - додала Репяхова.

А ще новоспечена матуся повідомила, що, на щастя, народила без розривів.

Нагадаємо, через день після пологів у Катерина загострився цистит, і її поклали під крапельницю.