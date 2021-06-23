Єфросиніна з голими плечима та Нікітюк у зухвалому міні привітали Притулу з ювілеєм

Середа, 23 червня 2021, 11:30

22-го червня шоумену, волонтеру і багатодітному батьку Сергію Притулі виповнилося 40 років.

Іменинник вирішив наплювати на забобони та влаштував свято з гостями, шампанським і танцями під співи артистів.

Привітати свого давнього друга і колегу прийшли телеведучі Маша Єфросиніна та Леся Нікітюк. Обидві запостили фото з Притулою в Instagram.

Причому і Маша, і Леся ретельно підготувалися до заходу і виглядали пречудово. Нікітюк так собі сподобалася, що спочатку виклала фото себе окремо, а потім уже з Сергієм. 

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

 
Нікітюк у мінісукні притулилася до Притули 
 

"З ювілеєм, мій прекрасний друг! Мчи і не зупиняйся! А якщо потрібна пауза, нехай у тебе буде, з ким її прожити! Я у тебе є завжди", - написала в Instagram Єфросиніна

 
Єфросиніна сховала ноги, зате оголила плечі 
 
Маша і Сергій - давні друзі 
 
Притула з дружиною Катериною 

Нагадаємо, у травні у Сергія з Катериною народилася друга спільна донька. Дівчинку назвали Стефанією. Також у шоумена є старший син Дмитро від попереднього шлюбу. 

Фото з Instagram Єфросиніної та Нікітюк 


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