Єфросиніна з голими плечима та Нікітюк у зухвалому міні привітали Притулу з ювілеєм

22-го червня шоумену, волонтеру і багатодітному батьку Сергію Притулі виповнилося 40 років.

Іменинник вирішив наплювати на забобони та влаштував свято з гостями, шампанським і танцями під співи артистів.

Привітати свого давнього друга і колегу прийшли телеведучі Маша Єфросиніна та Леся Нікітюк. Обидві запостили фото з Притулою в Instagram.

Причому і Маша, і Леся ретельно підготувалися до заходу і виглядали пречудово. Нікітюк так собі сподобалася, що спочатку виклала фото себе окремо, а потім уже з Сергієм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Нікітюк у мінісукні притулилася до Притули

"З ювілеєм, мій прекрасний друг! Мчи і не зупиняйся! А якщо потрібна пауза, нехай у тебе буде, з ким її прожити! Я у тебе є завжди", - написала в Instagram Єфросиніна.

Єфросиніна сховала ноги, зате оголила плечі

Маша і Сергій - давні друзі

Притула з дружиною Катериною

Нагадаємо, у травні у Сергія з Катериною народилася друга спільна донька. Дівчинку назвали Стефанією. Також у шоумена є старший син Дмитро від попереднього шлюбу.

Фото з Instagram Єфросиніної та Нікітюк