Джанабаєва привітала коханого Меладзе чорно-білим фото з синами

23-го червня співаку та багатодітному батьку Валерію Меладзе виповнилося 56 років.

Дружина Альбіна Джанабаєва привітала іменинника сімейним чорно-білим фото в Instagram.

Щоправда, на світлині немає маленької донечки подружжя, яка народилася у квітні.

Меладзе у свої 56 має двох синів (на фото) і доньку від 42-річної Джанабаєвої та трьох доньок від першої дружини

Старший брат Валерія, Костянтин теж привітав його з днем народження на сторінці свого продюсерського центру в Instagram.

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