Джанабаєва привітала коханого Меладзе чорно-білим фото з синами
Середа, 23 червня 2021, 12:35
23-го червня співаку та багатодітному батьку Валерію Меладзе виповнилося 56 років.
Дружина Альбіна Джанабаєва привітала іменинника сімейним чорно-білим фото в Instagram.
Щоправда, на світлині немає маленької донечки подружжя, яка народилася у квітні.
Старший брат Валерія, Костянтин теж привітав його з днем народження на сторінці свого продюсерського центру в Instagram.
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