Стало відомо, як Меладзе і Джанабаєва назвали новонароджену доню

У співочого подружжя Валерія Меладзе і Альбіни Джанабаєвої ще 12 квітня народилася донька. Але вони досі не казали, як назвали маленьку.

І ось варто було старшому брату Валерія, Костянтину прийти на інтерв’ю до Юлії Литвиненко у програму "Люди великого міста", як ім’я дівчинки перестало бути секретом.

"Я в шостий раз став дядьком. Племінницю назвали Агатою", - похвалився Меладзе-старший, у якого є троє дітей від першого шлюбу.

Старший брат узяв і розкрив секрет молодшого

Нагадаємо, про народження дочки Альбіни і Валерія стало відомо 14-го квітня. Батьки поки не показували дівчинку у мережі.

Фото з Instagram