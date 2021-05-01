Стало відомо, як Меладзе і Джанабаєва назвали новонароджену доню
Субота, 1 травня 2021, 14:35
У співочого подружжя Валерія Меладзе і Альбіни Джанабаєвої ще 12 квітня народилася донька. Але вони досі не казали, як назвали маленьку.
І ось варто було старшому брату Валерія, Костянтину прийти на інтерв’ю до Юлії Литвиненко у програму "Люди великого міста", як ім’я дівчинки перестало бути секретом.
"Я в шостий раз став дядьком. Племінницю назвали Агатою", - похвалився Меладзе-старший, у якого є троє дітей від першого шлюбу.
Нагадаємо, про народження дочки Альбіни і Валерія стало відомо 14-го квітня. Батьки поки не показували дівчинку у мережі.
Фото з Instagram
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