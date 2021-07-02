"Не знала, чи прокинуся": Крук шокувала розповіддю про операцію з заміни грудних імплантів

Телеведуча та спортсменка Валерія Крук вирішила розказати моторошну історію про перенесені нещодавно операції на грудях. На щастя, з хорошим фіналом - у зірки, котра в якийсь момент серйозно злякалася за своє життя, тепер "груди мрії".

Усю цю хірургічну епопею 42-річна Лєра виклала в кількох дописах у Instagram. Вона сподівається, що її досвід допоможе іншим жінкам уникнути подібних помилок.

"Грудьми (з імплантами) я була абсолютно задоволена перші 10 років. Але той факт, що я - дуже активна дівчина, вніс свої корективи. Чемпіонство в категорії фітнес-бікіні передбачало багатократні виступи протягом двох років, а це безкінечні чергування сушки та набору маси і, як наслідок, стрибки в вазі. Приблизно року півтора тому я помітила, що імпланти стали трохи контуруватися внизу. На консультації в свого хірурга було вирішено зробити заміну", - поділилася Крук.

Планова заміна імплантів у грудях обернулася для Лєри справжнім хоррором фото з instagram крук

Зі слів Валерії, операція була призначена на березень 2020-го року, але планам перешкодив локдаун. У березні 2021-го жінка таки лягла оперуватися, але припустилася помилки, звернувшись до іншого, "розпіареного" хірурга.

"Щойно прокинувшись після наркозу та щойно привідкривши очі, я побачила, що лежу зі своїми ж грудьми, права розрізана та зашита знову... імпланти не замінені... Сказати, що я була в шоці - не сказати нічого", - пригадала вона.

Ошелешеній Лєрі пояснили, що в її грудях утворилася контрактура, тобто надлишок фіброзної тканини навколо імпланту і, не виключено, що пошкоджений і він сам. Хірург заявив, що імплант вріс у тканини, і що пацієнтка може померти від втрати крові просто на столі, тож оперувати її він не береться.

"Лєро, в тебе повна дупа", - процитувала Крук лікаря, прізвища якого вона принципово не називатиме.

"Розпіарений" хірург перелякав Крук

"Мої почуття не передати. Наче від мене відмовилися, як від безнадійно хворої, просто на операційному столі, оскільки при розтині з'ясувалося, що врятувати можливості нема", - зізналася жінка.

Виписавшись із лікарні, з температурою Крук звернулася до свого першого хірурга. Той заспокоїв її, і 22-го квітня відбулася друга операція. З'ясувалося, що "розпіарений" лікар повністю помилився.

"Імплант у цілості та схоронності, мені навіть запропонували їх обидва забрати додому", - розказала Валерія.

"Ви ж розумієте, в якому стані та з якими думками я ішла на операційний стіл... весь час крутилися в голові слова попереднього лікаря: "можеш померти від втрати крові"... не знала, чи прокинуся... але довірилася!", - написала вона.

Зате тепер у красуні "груди мрії".

"Зараз у когось напевно виникло питання: "Якого дідька взагалі йшла? Жила б собі далі!" Але, знаєте... Коли вас переконали, що в ваших грудях повний п*здець, а імплант вріс в усі тканини, і небезпечно для життя все проросло судинами, тож логічно, що мені необхідно було в своєму тілі розібратися. І, як кажуть: розтин показав!", - підсумувала Крук.

Нагадаємо, кілька років тому російська телеведуча Лєра Кудрявцева опинилася на операційному столі через розрив імпланту.

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