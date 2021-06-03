"Поцілована сонцем" Крук звабливо попозувала в купальниках. ФОТО
Четвер, 3 червня 2021, 14:00
Телеведуча і спортсменка Валерія Крук поділилася світлинами зі свого турецького відпочинку, настільки вдалого, що повернутися вона збирається з кількома додатковими кіло.
Поділившись у Instagram враженнями від готелю, Лєра вирішила дати підписницям пораду щодо вибору купальника для відпустки.
"Жатки, ліфи топом, високі плавки шортами - це, звісно, стильно і красиво, але для засмаги все ж краще стара добра класика - трикутнички", - наголосила білявка та наочно продемонструвала це на собі.
Нагадаємо, раніше Крук чесно застерігала, що може статися навіть із таким шикарним тілом, як у неї, коли бодай ненадовго закинути спорт.
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