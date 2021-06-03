"Поцілована сонцем" Крук звабливо попозувала в купальниках. ФОТО

Четвер, 3 червня 2021, 14:00

Телеведуча і спортсменка Валерія Крук поділилася світлинами зі свого турецького відпочинку, настільки вдалого, що повернутися вона збирається з кількома додатковими кіло.

 
"Поцілована сонцем" - так назвала себе Валерія
фото з instagram крук 

Поділившись у Instagram враженнями від готелю, Лєра вирішила дати підписницям пораду щодо вибору купальника для відпустки.

"Жатки, ліфи топом, високі плавки шортами - це, звісно, стильно і красиво, але для засмаги все ж краще стара добра класика - трикутнички", - наголосила білявка та наочно продемонструвала це на собі.

 
У "старій добрій класиці" зірка засмагає в Туреччині
 
 
Телеведуча обіцяє повернутися з канікул з кількома зайвими кіло
 

Нагадаємо, раніше Крук чесно застерігала, що може статися навіть із таким шикарним тілом, як у неї, коли бодай ненадовго закинути спорт.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Розриваю шаблони: 42-річна Крук у жакеті на голе тіло перелічила усі свої досягнення


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів