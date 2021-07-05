Повітряний сюрприз: дизайнерка Гузема яскраво оголосила стать майбутнього первістка

Дизайнерка Валерія Гузема, яка чекає на первістка від льотчика-екстремала Тимур Фаткуліна, розкрила стать майбутнього малюка.

У пари народиться хлопчик.

Валерія Гузема народить хлопчика фото з instagram

Інтригу було розкрито під час багатолюдної вечірки baby shower. Причому в повітря для цього яскравого дійства піднявся сам майбутній татусь.

Коли майбутній тато - льотчик, стать дитинки оголошується з повітря

Вражаючими фото Валерія поділилася в Instagram.

Нагадаємо, про свою вагітність дизайнерка оголосила в березні, коли перебувала вже на 21-му тижні.