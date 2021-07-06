Андре Тан про причини розлучення та зміни в своєму житті: Я втратив сім'ю, але знайшов себе

Дизайнер Андре Тан, який у травні оголосив про розлучення з матір'ю своєї доньки Соні, засновницею бренду домашнього одягу Аліною Харечко, розповів, чому їхня любов закінчилася.

Чоловік зізнався, що в них було багато скандалів, і в якийсь момент стало доцільним розійтися, щоби їхнім постійним свідком не була дитина.

Про це 38-річний Андре розказав Маші Єфросиніній у її програмі "Екзамен".

Шлюб Андре Тана тривав вісім років фото з instagram тана

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"Я вважаю, що в розлученні винні ми обоє: і Аліна, і я. Тому що якби ми бодай трішки думали про наші стосунки, я гадаю, ми би їх зберегли", - поділився він.

"Хай моя дитина буде щаслива та не бачитиме цих сварок, тому що вона відчуватиме, що я її люблю... Для мене суперважливо було, щоби дитина росла не в стресах, бо я жив у такій сім'ї, коли постійно були сварки вітчима з мамою. І я сказав, що я не хочу цього, я не хочу повторювати це", - пояснив Андре.

Причиною скандалів, зі слів Тана, було те, що він дуже багато працює і мало буває вдома, а ще - дуже різні погляди на виховання доньки.

Донька Андре та Аліни народилася в 2016-му. Але це - чи не єдине фото дівчинки в мережі

"Я вважаю, що дитина має максимально бути соціальною, а Аліна завжди вважала, що дитину треба максимально закривати і нікому не показувати. І коли Соня прийшла додому з вихователем, і вона гуляла територією дому і говорила про те, що "тату, мамо, мої друзі - це лише черв'яки та слимаки, котрі після дощу вилізли, ми зрозуміли, що треба щось робити", - пригадав він.

"Я хотів би, щоби Соня ходила в басейн, та танці... Зараз це все вже є. Але ціною розлучення", - додав Тан.

У найближчому майбутньому Андре не бачить себе у нових серйозних стосунках, хоча романи в нього бувають. Ба більше, тепер він щасливий, адже його ідеальний стан - це "вовк-одинак" наодинці зі своїми ідеями.

"Я втратив сім'ю, зате знайшов себе. Я знайшов себе, тому що все, що відбулося зі мною за цей рік, не могло би відбутися в сім'ї. Я просто став зовсім іншим. І я кайфую зараз, я зараз щасливий. Я щасливий від кожного прожитого дня. Я до цього не був щасливий. Я не можу сказати, що я щасливий від того, що розлучився. Просто я нарешті знайшов ті струни, ту впевненість у собі, яка зараз у мені є. Раніше її не було", - поділився він.

Ексдружину Аліну дизайнер називає "своїм компасом та другом" фото з instagram

Зі слів Тана, він "вчинив по-чоловічому" та залишив будинок ексдружині. Адже він вдячний Аліні за те, як вона надихала на заробляння грошей, підтримувала його, була таким собі "сірим кардиналом".

"Я вважаю, що чоловік має заробляти заради жінки та кидати діаманти їй до ніг, бо це дуже важливо", - підкреслив він.

Нагадаємо, Тан і Харечко побралися в 2012-му році на Мальдівах.