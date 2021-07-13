48-річна Руслана збільшила губи. ФОТО
13 липня 2021, 12:45
Співачка Руслана Лижичко зважилася на несподіваний "апгрейд" своєї зовнішності. 48-річна зірка сходила до пластичного хірурга та збільшила губи.
Процес, під час якого Руслана медитувала, знімали на відео.
Подробиці взнала програма "Викриття".
"Я змучена. Я розумію, що моє обличчя потребує регенерації", - поділилася артистка.
Зі слів хірурга, який виконував процедуру, він вколов у губи Руслані не більше ніж 0,5 мілілітра філлеру українського бренду.
"Обєм мінімальний. Форму ми просто підкреслили, її губи. Просто зробили її свіжішою в цій області", - запевнив лікар.
"Бачите красу, і не бачите корекції", - зазначила задовлена результатом співачка.
Нагадаємо, нещодавно Руслана похизувалася сталевим пресом у мережі.
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