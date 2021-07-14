Бабкіни злилися в поцілунку у карколомній йога-позі. ФОТО
Подружжя Сергій та Сніжана Бабкіни продовжують дивувати загал.
Нещодавно вони ділилися одкровеннями про особисте життя та подружні зради, а тепер приголомшили своїм цілунком в йога-позі.
Фото оприлюднила Сніжана та супроводила його власними розмірковуваннями про життя.
"Все, що знаходиться в твоїй реальності - говорить про тебе! Ти це запрошуєш в своє життя. Добровільно. Якщо тобі щось не подобається, це не привід звинувачувати "зовнішнє". Це привід задуматися про внутрішнє! Заглянути в потаємні куточки своєї душі", - зазначила Бабкіна.
"Все "зовнішнє" - це знак, який вказує на те, що закрито глибоко всередині тебе. Якщо це "зовнішнє" привносить в твоє життя страждання і біль (люди, ситуації), необхідно дякувати за можливість стати краще!", - наголосила Сніжана.
Нагадаємо, нещодавно Бабкін відверто розповів, з ким і за які гроші зраджував свою дружину.
powered by lun.ua