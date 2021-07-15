Голкіпер збірної Бущан уперше показав свою загадкову дівчину. ФОТО

Голкіпер збірної з футболу Георгій Бущан нарешті показав у мережі свою дівчину.

Футболіст, який кілька років тому розлучився з примою-балериною Христиною Шишпор, вкилав фото з коханою на яхті.

Щоправда, досі невідомо, як звати обраницю спортсмена. І він продовжує тримати інтригу та зикриває коментарі під світлиною в Instagram.

Якщо ви знаєте ім'я коханої Георгія, пишіть у коментарях:)

Як відомо, у 27-річного Бущана є донька від ексдружини Шишпор.

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