Голкіпер збірної Бущан уперше показав свою загадкову дівчину. ФОТО
Четвер, 15 липня 2021, 09:34
Голкіпер збірної з футболу Георгій Бущан нарешті показав у мережі свою дівчину.
Футболіст, який кілька років тому розлучився з примою-балериною Христиною Шишпор, вкилав фото з коханою на яхті.
Щоправда, досі невідомо, як звати обраницю спортсмена. І він продовжує тримати інтригу та зикриває коментарі під світлиною в Instagram.
Як відомо, у 27-річного Бущана є донька від ексдружини Шишпор.
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