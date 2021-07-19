Приходько показала себе 22-річну і важчу на 18 кілограмів

Понеділок, 19 липня 2021, 18:00

34-річна співачка Настя Приходько взялася згадувати себе 20-річну.

У мережі вона покепкувала зі свого тодішнього стилю та показала фото, коли важила на 18 кілограмів більше, ніж зараз.

Приходько, яка навесні народила третю дитину, вже схудла до 50 кіло. А в 22 роки її вага була 68.

 
 
Це Анастасія зараз, через 3,5 місяці після пологів 
 
Настя на початку своєї слави 
 
 
Праворуч - Діма Білан, якщо раптом не впізнали :) 

А ще Настя написала пост про те, що не може і не хоче подобатися усім. 

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Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Нагадаємо, нещодавно Настя брала участь у телешоу і в перерві показала, як годує сина грудьми


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