Приходько показала себе 22-річну і важчу на 18 кілограмів

34-річна співачка Настя Приходько взялася згадувати себе 20-річну.

У мережі вона покепкувала зі свого тодішнього стилю та показала фото, коли важила на 18 кілограмів більше, ніж зараз.

Приходько, яка навесні народила третю дитину, вже схудла до 50 кіло. А в 22 роки її вага була 68.

Настя на початку своєї слави

Праворуч - Діма Білан, якщо раптом не впізнали :)

А ще Настя написала пост про те, що не може і не хоче подобатися усім.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Нагадаємо, нещодавно Настя брала участь у телешоу і в перерві показала, як годує сина грудьми.