Приходько показала себе 22-річну і важчу на 18 кілограмів
Понеділок, 19 липня 2021, 18:00
34-річна співачка Настя Приходько взялася згадувати себе 20-річну.
У мережі вона покепкувала зі свого тодішнього стилю та показала фото, коли важила на 18 кілограмів більше, ніж зараз.
Приходько, яка навесні народила третю дитину, вже схудла до 50 кіло. А в 22 роки її вага була 68.
А ще Настя написала пост про те, що не може і не хоче подобатися усім.
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Нагадаємо, нещодавно Настя брала участь у телешоу і в перерві показала, як годує сина грудьми.
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