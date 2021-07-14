"Малефісента" Приходько показалася топлес, годуючи 3-місячного сина
14 липня 2021, 09:29
Співачка Настя Приходько вдало поєднує материнство, блогерство та зйомки у телешоу.
Днями артистка брала участь у програмі "Співають всі" в образі чародійки Малефісенти, а в перервах годувала свого молодшого синочка Луку.
Фото інтимного і зворушливого процесу годування Настя, яка пропагує красу материнства і жіночого тіла після пологів, виклала у своєму Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Анастасія розказала, чому готова пробачити чоловікові подружню зраду.
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