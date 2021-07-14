"Малефісента" Приходько показалася топлес, годуючи 3-місячного сина

Співачка Настя Приходько вдало поєднує материнство, блогерство та зйомки у телешоу.

Днями артистка брала участь у програмі "Співають всі" в образі чародійки Малефісенти, а в перервах годувала свого молодшого синочка Луку.

Фото інтимного і зворушливого процесу годування Настя, яка пропагує красу материнства і жіночого тіла після пологів, виклала у своєму Instagram.

"Хотіла по-особливому зробити підпис до фото, а потім мені здалося, що і так все зрозуміло ... ❤️❤️❤️", - написала багатодітна артистка

Приходько дуже личить образ Малефісенти, чи не так?

Нагадаємо, нещодавно Анастасія розказала, чому готова пробачити чоловікові подружню зраду.

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