Принц Гаррі оголосив, що пише "цілком правдиві" мемуари

Герцог Сассекський повідомив, що він пише мемуари, які мають вийти наприкінці 2022 року.

Про це пише People з посиланням на Penguin Random House.

"Я пишу це не як принц, яким я народився, а як людина, якою я став", - заявив Гаррі.

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"За ці роки я носив багато капелюхів як у прямому, так і в переносному значенні, і я сподіваюся, що, розповідаючи свою історію – злети і падіння, помилки, отримані уроки - я зможу показати, що незалежно від того, звідки ми родом, ми маємо більше спільного, ніж ми думаємо", - зауважив британський принц.

"Я глибоко вдячний за можливість поділитися тим, про що я дізнався протягом свого життя, і радий, що люди зможуть прочитати з перших вуст точну та цілком правдиву розповідь про моє життя", - додав Гаррі.

Доходи від книги та аудіокниги, у якій він розкаже про своє дитинство, службу в Афганістані, шлюб із Меган Маркл на народження сина Арчі і дочки Лілібет, будуть передані на благодійність.

Нагадаємо, на початку березня Гаррі з Мегна дали скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі, яке стало шоком для королівської родини.