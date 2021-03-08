Думки про суїцид, "пастка" королівської родини, розрив із Чарльзом: найголовніше з інтерв'ю принца Гаррі та Меган

Інтерв'ю британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл Опрі Вінфі, як і очікувалося, спричинило ефект вибуху бомби в мережі.

Під час 2-годинної бесіди пара повідомила важливу новину: через кілька місяців у них народиться донечка. А ще розказала дійсно шокуючі речі своє життя в королівській родині.

Зі слів пари, їхньому синові Арчі Гаррісону відмовили в титулі. А ще висловлювали "занепокоєння" щодо того, наскільки темношкірим буде хлопчик. Меган Маркл же під час першої вагітності, потерпаючи від цькування ЗМІ та не отримуючи жодної підтримки з боку корони, навіть думала про самогубство.

Цитати з інтерв'ю Гаррі й Меган наводять Vulture та ABC.

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"Я просто не бачила рішення... Я усвідомлювала, що все це відбувається просто тому, що я дихаю. Мені було дуже соромно тоді це казати і соромно зізнаватися в цьому перед Гаррі, особливо тому, що я знала, якої тяжкої втрати він зазнав. Але я знала, що якщо не розкажу, то зроблю це. Я просто більше не хотіла бути живою. І це була дуже чітка, реальна та лякаюче постійна думка", - поділилася Меган.

Принц Гаррі з дружиною кажуть, що тоді звернулися до палацу, зокрема до HR департаменту, адже душевний стан Меган вимагав допомоги спеціалістів. Але їм відмовили, пояснивши це тим, що герцогиня не є найманим працівником організації.

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Меган підтвердила факт конфлікту між нею та Кейт Міддлтон перед весіллям. І причиною дійсно був одяг дружок. Одначе, наголосила герцогиня, це її довели тоді до сліз, а не навпаки.

"Я через це плакала. Це дійсно зачепило мої почуття. Я кажу це не для того, щоби когось принизити, оскільки тиждень перед весіллям справді був дуже тяжким. Вона (Кейт) через щось засмутилася, але опанувала себе та вибачилася. Вона принесла мені квіти та записку з вибаченнями", - розказала Маркл.

Меган зазначила, що вважає Кетрін "хорошою людиною", тоді як преса старалася неодмінно виставити їх двох як "героя та лиходія".

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До слова, розкішне весілля, яке 19-го травня 2018-го року транслювалося на весь світ, було не зовсім справжнім. Виявляється, на той момент Гаррі та Меган уже були одружені: за три дні до того їх повінчав архієпископ Кентерберійський.

Герцогиня наголосила, що їм із чоловіком не дали можливості вирішувати, чи буде їхній первісток носити титул. І вони навіть не отримали пояснення, чому Арчі Гаррісону його таки не дали, "автоматом" позбавивши і охорони, яку мають королівські особи.

"Вони не хотіли, щоби наша дитина була принцoм чи принцесою. Він не отримував охорони. Це з'ясувалося на останніх місяцях моєї вагітності, де я така: "стоп, секундочку". Ми не кажемо "не робіть його принцом", але якщо ви говорите, що титул впливає на охорону, наш син має бути в безпеці", - пояснила Маркл.

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Ба більше, під час вагітності Меган деякі члени родини провели з Гаррі розмову про те, "з наскільки темною шкірою" може народитися дитина. Принц зазначив, що ніколи не назве імена людей, які з ним про це говорили, бо це надто зашкодило би їхній репутації. Але тоді підняття цієї теми його "трохи шокувало".

Принц Гаррі не приховує, що не залишив би королівську родину, якби не Меган.

"Я був у пастці, але не розумів, що я в пастці... Мій батько і мій брат, вони у пастці", - поділився він.

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Гаррі підкреслив, що дуже поважає свою бабусю. Що ж стосується принца Чарльза, то їхні стосунки з молодшим сином нині фактично припинилися. Батько навіть не відповідає на дзвінки Гаррі.

"Я відчуваю, що мене підвели, адже він (Чарльз) сам свого часу пройшов через щось подібне. Він знає, що таке біль, і Арчі - його онук. Але, водночас, я завжди його любитиму", - зазначив Гаррі, додавши, що відновлення зв'язку з татом - один із його головних пріоритетів.

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Нагадаємо, Єлизавета ІІ давала онукові та його дружині рік на те, щоби передумати та повернутися до виконання обов'язків членів королівської сім'ї. Але в лютому Букінгемський палац офіційно повідомив, що "Мегзіт" є остаточним.

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