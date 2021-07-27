"Моє натхнення і кохання": Мозгова зворушливо привітала "18-річного" Аксельрода

Співак Девід Аксельрод 22-го липня святкує свій 38-ий день народження. Свого коханого чоловіка в мережі ніжно привітала продюсерка Олена Мозгова.

"Моєму коханому на вигляд знову 18! Відкриваю секрет! Нова стрижка, відсутність у житті сигарет, алкоголю, заздрості, правильне харчування, тренування, біг кожного дня, пізнавання суті себе та усвідомленості життя і звісно безкінечної Любові до життя, Всесвіту і нас з Солею, - написала вона в Facebook.

Із 18-літтям, Девіде! фото з Facebook мозгової

"Пишаюсь тобою Девіде і дуже тобі вдячна, для тебе цей місяць також був ой, який непростий. Ти мій мотиватор, моє натхнення і Кохання. І так, ще один життєвий "екзамен" ми з тобою здали, йдемо далі, - додала Олена, в якої останнім часом є негаразди зі здоров'ям.

Реклама:

До слова, як розказав днями в соцмережі сам Девід, він зараз готується до свого першого забігу. Залежно від того, як дозволить йому лікар, це буде 10 або 21 кілометр.

Як відомо, на початку року Аксельрод тяжко перехворів на COVID-19 і в якийсь момент навіть попрощався з дружиною та донечкою.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Без Мендельсона й урочистих промов: Мозгова у річницю згадала, як вагітною виходила за Аксельрода