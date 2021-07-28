"Міс Україна Всесвіт" Суббота оголосила про вагітність оголеним фото

Володарка звання "Міс Україна Всесвіт" - 2019 Анастасія Суббота стане мамою вперше.

Про це 27-річна дівчина повідомила у своєму Instagram, виклавши пікантне фото.

"Я скоро стану мамою! Це найчудовіша та найпрекрасніша мить мого життя! Знати, що в тобі росте нове життя - це щось нереальне!", - поділилася Настя.

Про заміжжя Анастасія поки не повідомляла фото з Instagram

Як стало відомо ТаблоID, батьком майбутнього первістка міс є її давній бойфренд-бізнесмен.

Суббота показала і животик, і тату

Нагадаємо, в грудні 2019-го Анастасія Суббота представляла Україну на "Міс Всесвіт", але не потрапила навіть до першої 20-ки.