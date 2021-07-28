"Міс Україна Всесвіт" Суббота оголосила про вагітність оголеним фото
28 липня 2021, 11:30
Володарка звання "Міс Україна Всесвіт" - 2019 Анастасія Суббота стане мамою вперше.
Про це 27-річна дівчина повідомила у своєму Instagram, виклавши пікантне фото.
"Я скоро стану мамою! Це найчудовіша та найпрекрасніша мить мого життя! Знати, що в тобі росте нове життя - це щось нереальне!", - поділилася Настя.
Як стало відомо ТаблоID, батьком майбутнього первістка міс є її давній бойфренд-бізнесмен.
Нагадаємо, в грудні 2019-го Анастасія Суббота представляла Україну на "Міс Всесвіт", але не потрапила навіть до першої 20-ки.
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