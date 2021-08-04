Стало відомо, хто з артистів виступить на Олімпійському у День Незалежності. СПИСОК

Нарешті стало відомо, які артисти виступатимуть на грандіозному концерті до 30-річчя Незалежності України, що відбудеться 24-го серпня на Олімпійському.

Повний список зірок оприлюднив заступник голови ОП Кирило Тимошенко. І гурту GreenGrey там нема.

ГОЛОВНИЙ КОНЦЕРТ КРАЇНИ 🎤 24.08.2021 НСК «Олімпійський» 🏟 День Незалежності України 🇺🇦 Багато хто питає: А де буде... Posted by Kirill Timoshenko on Wednesday, August 4, 2021

Нагадаємо, нещодавно у мережі розгорівся скандал через те, що гурт GreenGrey виключили з цього концерту начебто через їхні російськомовні пісні.