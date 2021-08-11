Соколова написала щемливого листа доньці, якої в неї нема: Рак-дурак відібрав цю можливість
11 серпня 2021, 16:30
Телеведуча Яніна Соколова у формі листа вирішила викласти найважливіші речі, яких за 37 років навчило її життя. Зірка, котра поборола рак, звернулася до своєї доньки, якої в неї нема, а може, і ніколи не буде.
Уявній та омріяній дівчинці Яніна розказала, як бути сильною та незалежною, не втрачати віри в себе та йти за покликом серця. Своє зворушливе послання мама двох хлопців, Миколи та Мирона, розмістила в Instagram.
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Нагадаємо, співачці Міці Ньютон, яка теж подолала онкологічне захворювання, лікарі спершу винесли вирок, сказавши, що вона не зможе мати дітей. Але потім сталося диво, і в зірки з'явився шанс.
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