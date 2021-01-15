"Диво сталося": Міка Ньютон у річницю онкологічної операції показала фото з лікарні

Співачка Міка Ньютон поділилася спогадами про той день, коли їй видалили яєчник, уражений раком, та озвучили страшний вирок: вона ніколи не зможе мати дітей.

На щастя, той перший прогноз лікарів не підтвердився, і це стало для зірки справжнім дивом.

Артистка показала чесні фото себе у лікарні, до та після операції.

Це селфі Міка зробила за дві години до операції фото з instagram ньютон

"Рік тому, після моєї другої операції, мені сказали, що в мене третя стадія раку яєчника. Сказали, що мені потрібні 12 курсів хіміотерапії, а новиною, яка краяла серце найбільше, було те, що я ніколи не зможу самостійно стати мамою. Не думаю, що змогла би підібрати слова, щоби описати, через що ми пройшли... але диво сталося! Через тиждень прийшли результати аналізів, і в мене виявилася перша стадія, тобто лишився шанс, що колись я зможу завагітніти!, - написала Міка в Instagram.

Співачка, яка поборола страшну хворобу, мріє стати мамою

"Ніколи не відмовляйтеся від своєї мрії. Молитви та позитивні думки зцілюють! Я щиро вірю в те, що вся та духовна робота, яку я виконала перед тією операцією, спрацювала! Троє онкологів, які були на тій операції, не могли повірити результатам аналізів!", - поділилася вона.

На думку Ньютон, якщо приймати все, що відбувається в житті, як урок, а не як покарання, це обов'язково буде винагороджено.

Нагадаємо, тяжкі випробування артистці допоміг пройти коханий чоловік Кріс Сааведра. Пара нещодавно відзначила другу річницю свого весілля.

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