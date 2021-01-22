"Сказали, просто треба здоровіше харчуватися": Міка Ньютон пригадала, як лікарі не одразу виявили в неї рак

Співачка Міка Ньютон, яка поборола рак яєчника, зізналася, що хвороба відібрала в неї впевненість у собі. Адже поки лікарям не вдалося поставити зірці правильний діагноз, вона вважала, що те, що відбувається з її тілом - її провина.

Про це Міка, яка нещодавно відзначила першу річницю операції, розповіла в Instagram.

Рік тому Ньютон прооперували. Зараз співачка в ремісії фото з instagram ньютон

"Рак зробив мене невпевненою в собі. Все почалося з того, що в мене щодня було шалене здуття живота, я виглядала так, наче в мене 6 місяців вагітності. Я гадала, що просто набрала вагу. Може, це моє харчування. Тож я пішла на хот-йогу, прибрала всі вуглеводи. А ще я вважала, що я лінива і не бажаю більше тренуватися, щоби повернути свій плаский живіт. Я була дуже розгублена", - поділилася спогадами артистка.

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"Навіть коли в квітні 2019-го я опинилася в швидкій, мені сказали, що мені просто треба ще здоровіше харчуватися, тож я так і робила... але нічого не допомагало, і я була дуже жорстока по відношенню до себе... продовжувала хот-йогу, поки не з'ясувалося, що в мене рак", - розповіла Міка.

Лікарі не одразу поставили Міці правильний діагноз

Стрес, операції, відсутність можливості працювати, COVID-19 - усе це дуже вдарило по співачці.

"Я відчувала, що зазнала величезної поразки в своєму житті. Тепер я намагаюся повернути свою впевненість у собі. Мені краще, але не на 100%. Будьте добрі до себе, і що би ви зараз не відчували - це нормально", - закликала Ньютон.

Нагадаємо, лікарі вважають, що 34-річна Міка зможе завагітніти та виносити дитину.

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