Мішина та Еллерт полетіли відпочивати разом? ВІДЕО
Четвер, 26 серпня 2021, 12:03
Схоже, актриса Ксенія Мішина і сценарист Олександр Еллерт знову разом.
Парочку начебто бачили в аеропорту, звідки вони полетіли відпочивати на Кіпр.
Відео їх зі спини виклали у TikTok.
@f.multifan
Ксю и Саша были замечены вместе в аеропорту🥰😎##рекомендации ##эллертксюша ##мишина ##мишинаэллерт ##эллерт ##холостяк ##ксениямишина♬ оригинальный звук - multifandom
І хоча Мішина поки що виставила лише фото себе на відпочинку, а в сторі показує тільки сина, підписники у коментарях пишуть, що Еллерт таки з нею.
Нагадаємо, 16-го липня Мішина заявила у мережі, що вони з Еллертом більше не пара. А 18-го серпня він привітав її з річницею стосунків.
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