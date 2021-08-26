Мішина та Еллерт полетіли відпочивати разом? ВІДЕО

Четвер, 26 серпня 2021, 12:03

Схоже, актриса Ксенія Мішина і сценарист Олександр Еллерт знову разом.

Парочку начебто бачили в аеропорту, звідки вони полетіли відпочивати на Кіпр.

Відео їх зі спини виклали у TikTok.

@f.multifan

Ксю и Саша были замечены вместе в аеропорту🥰😎##рекомендации ##эллертксюша ##мишина ##мишинаэллерт ##эллерт ##холостяк ##ксениямишина

♬ оригинальный звук - multifandom

І хоча Мішина поки що виставила лише фото себе на відпочинку, а в сторі показує тільки сина, підписники у коментарях пишуть, що Еллерт таки з нею. 

 
Також пильні фоловери помітили в одному зі сторі Ксюші телефон Сашка на зарядці 
 

Нагадаємо, 16-го липня Мішина заявила у мережі, що вони з Еллертом більше не пара. А 18-го серпня він привітав її з річницею стосунків. 


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