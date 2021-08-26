Мішина та Еллерт полетіли відпочивати разом? ВІДЕО

Схоже, актриса Ксенія Мішина і сценарист Олександр Еллерт знову разом.

Парочку начебто бачили в аеропорту, звідки вони полетіли відпочивати на Кіпр.

Відео їх зі спини виклали у TikTok.

І хоча Мішина поки що виставила лише фото себе на відпочинку, а в сторі показує тільки сина, підписники у коментарях пишуть, що Еллерт таки з нею.

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Нагадаємо, 16-го липня Мішина заявила у мережі, що вони з Еллертом більше не пара. А 18-го серпня він привітав її з річницею стосунків.