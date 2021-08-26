"Коли цього зовсім не чекаєш": Горбунов розказав, як вони з Осадчою дізналися про вагітність

Телеведучий Юрій Горбунов та його дружина Катерина Осадча хотіли та планували ще одну дитину, але вагітність стала для пари сюрпризом.

Як вони дізналися, що в них буде "маленький Лев", і як сприйняв братика 4-річний Іван, зірковий тато розказав у інтерв'ю "Теленеделе".

Другий спільний син Осадчої та Горбунова народився 19-го серпня фото з instagram горбунова

"Він (Іван) щасливий, що зараз у домі такий галас. Іван носить його, допомагає сповивати і навіть сказав: "Мамо, завантаж мене роботою по братику, щоби я теж був зайнятий". А коли ми цілий день були вдома, він навіть не пішов на прогулянку з нянею на майданчик, а цілий день був поруч. тому сподіваємося, що так буде й далі", - поділився Юрій.

Новонародженого хлопчика батьки поки називають за знаком зодіаку, адже народився він під сузір'ям Лева. Нагадаємо, Катя сподівалася, що третьою в неї буде донечка, і чоловічого імені заздалегідь не підготувала.

"Ми вдвох мріяли і планували ще одного малюка. Хоча вийшло як зазвичай - тоді, коли цього зовсім не чекаєш", - розказав Горбунов.

Юрій із дружиною мріяли про ще одну дитинку

"Ми зрозуміли, що це воно, коли на новорічні свята Катя раптом каже: "Щось я сильно стала відчувати різні запахи: і то не подобається, і це. А тут взагалі кухнею пахне". Я: "Катрусю, ти що?!". Вона: "Точно! Я сама себе не впізнаю". Ось так ми й дізналися про те, що у нас буде поповнення", - пригадав він.

Нагадаємо, під час народження обох синів Юрій був поруч із дружиною.

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