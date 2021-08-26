У ЗМІ назвали ім’я ймовірної матері первістка Вакарчука

Ймовірною мамою сина Святослава Вакарчука є продюсерка продакшена Radioactive Films, 39-річна Євгенія Яцута.

Про це повідомляє "ТСН" з посиланням на кілька джерел.

Ані новоспечений батько, ані його речниця не коментують особу жінки, яка народила йому дитину. Однак і не спростовують.

Можливо, саме Євгенія народила Вакарчуку сина Івана

Реклама:

Відомо, що Яцута давно знайома з Вакарчуком і працювала з ним на зйомках кількох кліпів.

Фото зі зйомок кліпу "ОЕ" у 2018-му році. Євгенія Яцута - крайня праворуч фото з facebook

Також, за даними "ТСН", Яцуту нещодавно бачили вагітною на одному із заходів. А ще на початку серпня вона шукала няню у Facebook.

У Євгенії є дочка Софія від першого шлюбу фото з facebook

Нагадаємо, у червні 46-річний Вакарчук повідомив про розлучення з Лялею Фонарьовою після 20-ти років стосунків.