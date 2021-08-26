У ЗМІ назвали ім’я ймовірної матері первістка Вакарчука
26 серпня 2021, 17:13
Ймовірною мамою сина Святослава Вакарчука є продюсерка продакшена Radioactive Films, 39-річна Євгенія Яцута.
Про це повідомляє "ТСН" з посиланням на кілька джерел.
Ані новоспечений батько, ані його речниця не коментують особу жінки, яка народила йому дитину. Однак і не спростовують.
Відомо, що Яцута давно знайома з Вакарчуком і працювала з ним на зйомках кількох кліпів.
Також, за даними "ТСН", Яцуту нещодавно бачили вагітною на одному із заходів. А ще на початку серпня вона шукала няню у Facebook.
Нагадаємо, у червні 46-річний Вакарчук повідомив про розлучення з Лялею Фонарьовою після 20-ти років стосунків.
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