46-річний Вакарчук став батьком уперше

Середа, 25 серпня 2021, 16:46

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук став батьком уперше. 

Жінка, ім'я якої не називають, народила йому сина. Хлопчика назвали Іваном, на честь батька музиканта. 

Про це спочатку повідомили у Telegram "Страны", а потім офіційно підтвердили у пресслужбі "Океан Ельзи". 

 
У Вакарчука народився синочок, але якого числа - не уточнюють 

Новоспечені батьки вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їхнього рішення та права на приватне життя.

Нагадаємо, у червні Вакарчук повідомив про розлучення з Лялею Фонарьовою. Пізніше йому приписували роман, який у пресслужбі спростували. 


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