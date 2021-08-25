46-річний Вакарчук став батьком уперше
Середа, 25 серпня 2021, 16:46
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук став батьком уперше.
Жінка, ім'я якої не називають, народила йому сина. Хлопчика назвали Іваном, на честь батька музиканта.
Про це спочатку повідомили у Telegram "Страны", а потім офіційно підтвердили у пресслужбі "Океан Ельзи".
Новоспечені батьки вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їхнього рішення та права на приватне життя.
Нагадаємо, у червні Вакарчук повідомив про розлучення з Лялею Фонарьовою. Пізніше йому приписували роман, який у пресслужбі спростували.
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