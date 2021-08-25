46-річний Вакарчук став батьком уперше

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук став батьком уперше.

Жінка, ім'я якої не називають, народила йому сина. Хлопчика назвали Іваном, на честь батька музиканта.

Про це спочатку повідомили у Telegram "Страны", а потім офіційно підтвердили у пресслужбі "Океан Ельзи".

У Вакарчука народився синочок, але якого числа - не уточнюють

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Новоспечені батьки вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їхнього рішення та права на приватне життя.

Нагадаємо, у червні Вакарчук повідомив про розлучення з Лялею Фонарьовою. Пізніше йому приписували роман, який у пресслужбі спростували.