Із торбами та в подертих джинсах: королівська сім'я Нідерландів відрядила 16-річну принцесу вчитися до Британії

Для королівської родини Нідерландів настав радісний та, водночас, сумний день. Середня донька короля Віллема-Александра та королеви Максими, 16-річна Алексія випурхнула з гніздечка та вирушила на навчання до Великої Британії.

Зворушливе фото своєї дівчинки на порозі батьківської хати палацу зробив сам Його Величність. Світлину розмістили в офіційному Instagram.

Нідерландська принцеса Алексія їде вчитися до Великої Британії

Зазначається, що принцеса Алексія здобуватиме ступінь бакалавра в коледжі-інтернаті UWC Atlantic College, який знаходиться в Південному Уельсі.

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Як зазначає ВВС, в 1980-х роках у цьому коледжі навчався й сам Віллем-Александр. Доньчин бакалаврат коштуватиме королю 67 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, в короля Нідерландів є ще дві доньки: 17-річна Амалія та 14-річна Аріана.

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До слова, до UWC Atlantic College днями вже прибула ще одна особлива студентка: іспанська принцеса Леонор. Як повідомляє La Vanguardia, дівчинку, якій 16 виповниться в жовтні, супроводжували мама, королева Летісія та сестра Софія. Вони мають помогти принцесі облаштуватися в кампусі.

Нагадаємо, британський принц Вільям свого часу закінчив Ітонський коледж. А перед вступом до Сент-Ендрюського університету протягом року займався волонтерством, не цураючись навіть миття туалетів та роботи на фермі.

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